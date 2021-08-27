WT跆拳道示範表演團進入“美國達人秀”半決賽. August. 27, 2021 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. 世界跆拳道聯盟(WT)跆拳道示範表演團在美國NBC的人氣選秀節目《美國達人秀(America's Got Talent)》中以當地觀衆的壓倒性支持進入了半決賽。 WT跆拳道示範團26日在美國加利福尼亞州洛杉矶好萊塢杜比劇院舉行的粉絲投票結果直播中進入前5名，直接進入了半決賽。來自英國的唱片企劃者西蒙•科威爾等評委們鼓掌稱“這是理所當然的結果”。 前一天在同一場所舉行的准半決賽上，在12組參賽選手中最後一個登上舞台的WT跆拳道示範團以“生活在急劇變化的文明中的現代人以跆拳道精神爲基礎，爲建設和平的世界和更好的社會而努力”爲主題，進行了3分多鍾的演出。評委們盛贊道：“漫威電影英雄們依賴于電腦繪圖(CG)，但示範團實際展現了令人眼花缭亂的樣子。” WT跆拳道示範團曾于去年1月出演《意大利達人秀》並有獲得“Golden Buzzer”的經驗。看到這一場面的“美國達人秀”節目組方面首先提出出演邀請，WT跆拳道示範團在今年6月出演，獲得了准半決賽資格。包括6名美國團員在內的由22人組成的示範團以仿佛出現在MV中的刀群舞和在空中擊破6、7張松板等形象成爲話題。節目播出後上傳到YouTube的視頻截至26日點擊量已達1796萬次，人氣高漲。共有7隊參加的半決賽將于下月1日進行現場直播。決賽將于下月15日舉行。冠軍隊將獲得100萬美元(約11.7億韓元)的獎金。

한국어