來到韓國的阿富汗“朋友們”……是時候展現韓國社會的包容力了. August. 27, 2021 07:26. . 在韓國駐阿富汗大使館、韓國國際協力團、韓國醫院、職業訓練院等機構幫助韓國政府的阿富汗重建活動的阿富汗人及其家屬共378人，昨天乘坐韓國軍方運輸機經巴基斯坦入境。這是韓國首次出於人道主義大規模移送並收容外國人。入境人員將在忠清北道鎮川國家公務員人才開發院停留6周左右。政府計劃修改出入境管理法實施令，賦予他們長期滯留資格。 通過大規模移送行動，讓面臨塔利班報復威脅的韓國合作者們平安出逃並提供避難所，是作為國際社會一員履行人道主義責任乃至韓國的道義責任，值得歡迎。韓國曾支持美國主導的阿富汗戰爭，並參與當地重建活動。我們不能回避面臨危機的韓國的朋友。隨著韓國在國際社會中的作用增加，應當照顧周邊的義務也相形加大。 在國內大規模收容紛爭地區的外國人、特別是韓國的合作者，韓國尚屬首次。韓國政府將他們定性為“特別功臣”，而不是難民。考慮到難民資格審查需要相當長的時間，這是為了給予他們相當於難民認證者的特別待遇而采取的措施。為了讓他們穩定地滯留，計劃向他們發放長期滯留簽證，並允許他們不受限製地從事就業。今後今後應該通過對他們的溫暖支援，展現出韓國社會的包容性。 韓國社會有些人確實對收容難民有排斥感。3年前也門人從濟州入境時引發的爭議也有可能重演。但是，收容難民也是向國際社會展現韓國成熟度的指標。也有必要借此機會回顧一下韓國尚屬低水平的難民認證率。據說，此次入境的人大部分都是醫生、護士、IT專家、翻譯、訓練講師等專業人員。作為今後國際社會的“永遠的親韓派”，他可能會對韓國提供更大的幫助。

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