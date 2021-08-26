李禹煥《東風》以31億韓元成交…在世作家作品首次突破30億韓元. August. 26, 2021 07:20. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 韓國代表抽象畫家李禹煥(85歲)的作品在國內在世作家中首次拍賣價格超過30億韓元。美術品拍賣公司“首爾拍賣公司”25日表示：“在前一天舉行的拍賣會上，李禹煥的畫作《東風(East winds•照片)》(1984年)以31億韓元的價格成交。”這刷新了今年6月在拍賣市場上出售的李畫伯的其他連載作品《從點開始》(From Point)(1975年)的現有最高成交價(22億韓元)。 之前李禹煥的作品主要以20億韓元左右的價格成交。繼2012年在香港拍賣市場以約21億韓元的價格售出《從點開始》(1977年)之後，2014年在蘇富比紐約拍賣會上，他的另一畫作《從線開始》(1976年)以23億韓元的價格成交。此次中標的《東風》也于2019年10月在香港拍賣市場以約20億韓元的價格售出。不到2年時間畫作價格就上漲了10億韓元左右。 《東風》被認爲是展現自由韻律和動感節奏的李禹煥的連載作品《風(Winds)》系列的代表作。2019年防彈少年團隊長RM訪問釜山市立美術館的李宇煥作品展示，表達了對《風》系列的特別喜愛，而爲世人所知。李禹煥去年超越抽象畫家金煥基(1913~1974年)，成爲各作家中標總額第一位(約149.7億韓元)。

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