一千個太陽. August. 25, 2021 07:31. . “我不敢相信我要離開喀布爾。我在這裏上了學，得到了第一份工作，也當上了爸爸。他一邊說著一邊背誦著詩句。“沒有人數得清/屋頂上有過多少輪朦朧的月亮/也數不清/院墻外隱藏的一千個燦爛的太陽。”這是17世紀波斯詩人賽依蔔·塔布裏奇歌頌喀布爾之美的詩。他嗚咽著說，以前能背出全詩，但現在只想起了兩行。他之所以決定離開深愛的喀布爾前往巴基斯坦，是因為在戰場上失去了兩個兒子，長此以往，可能連女兒也會失去。但就在他離開的那天早晨，炮彈飛來炸開，在上層的他和妻子的死了，只有下面的女兒艱難地活了下來。 卡勒德·胡塞尼的小說《一千個燦爛的太陽》將成為孤兒的少女和另一名坎坷人生的女性的故事交織在了一起。故事裏沒有描寫殘酷的戰爭和政治，而是聚焦於兩名女性艱難的生活和眼淚以及對人類的愛。因此，《一千個燦爛的太陽》是對“在戰爭、暴力和瘋狂中生存下來的阿富汗女性的內心”的隱喻。 隨著塔利班掌權，胡塞尼的小說再次受到關註。但實際上，他囑咐讀者不要把自己當作阿富汗的發言人。他謙虛地表示，雖然出生在喀布爾，但在1980年流亡到美國生活，因此政治視角受限。也就是說，在自己的小說中不是看政治，而是要看人。同樣，他還號召，不要被電視裏出現的塔利班、恐怖主義、原教旨主義、毒品，對女性的暴力，一片狼藉的喀布爾機場等負面形象所影響，不要忘記阿富汗是一個“美麗、謙虛、友善、有魅力的人們所生活的美麗國度”。他希望大家看到，經受住戰爭的暴力和瘋狂、以後也能經受下去的阿富汗人，以及他們內心深處燦爛的太陽。

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