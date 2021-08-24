“未被征服的國家”. August. 24, 2021 07:24. . 阿富汗局勢給世界造成巨大沖擊。沖擊之余，疑問接連不斷。塔利班的暴政會復活嗎？塔利班真的變了嗎？美國為何如此草率撤軍？是誤判嗎？是有什麽陰謀嗎？阿富汗接下來的犧牲者會是中國嗎？阿富汗是否會再次成為像“基地”組織一樣的恐怖組織的溫床？ 這些問題是觀察者的立場。對於阿富汗人來說，最迫切的問題應該是“現在會停止槍聲、迎來和平嗎？” 阿富汗被稱為大國的墳場、未被征服的國家。事實上，阿富汗已被多次征服。但沒有任何人能夠長期統治成功。也有人指出，“未被征服的國家”這種說法是錯誤的。本來就不存在阿富汗這個國家。在被稱為“阿富汗”的地區裏，共有20個部族、30種語言。蒙古、英國、蘇聯、美國的統治失敗，意味著將阿富汗這一領域變成一個國家的事業失敗。 要想實現社會的一體化，經濟上的溝通很重要。物資應該流通，人員的流動和交流應該變得活躍。該國不平的地形阻礙了這種一體化之路。該國由險峻的山嶽地區和沙漠組成，國土的三分之二是海拔1500米以上的高地。 在這種孤立而又險峻的地形中，阿富汗的部族經歷了無數的戰鬥生存下來。甚至在大國入侵之前，國土的一部分一直處於戰爭狀態。塔利班的掌權，看似伊斯蘭教理、神政政治會實現強有力的統合，但過去並沒有做到。地區、部族勢力仍然獨立性強，沒有放棄軍閥化的可能性。 雖然令人遺憾和抱歉，但阿富汗只有在執政的塔利班勢力分裂、地區分裂、部落戰爭、內戰以及具備能讓暴力消失的國家基礎後，才能實現和平。

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