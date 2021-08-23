“Sell Korea”外國人今年淨抛售31萬億韓元國內股票，已遠超去年的25萬億韓元. August. 23, 2021 07:30. by 李相桓記者 payback@donga.com. 據一項調查結果顯示，參與“Sell Korea”的外國人今年以來抛售了31萬億韓元左右的國內股票。這已經遠遠超過了去年的純抛售規模。 22日，據韓國交易所透露，外國投資者從今年年初到本月20日爲止，在KOSPI(韓國綜合股價指數)及KOSDAQ(科斯達克•創業板)市場共淨抛售了30.726萬億韓元規模的股票。這一數字大大超過了去年全年的純抛售額(24.7128萬億韓元)。 以月爲准，除4月(829億韓元淨買入)外，外國投資者在其余7個月內一直保持淨抛售勢頭。從本月9日開始，KOSPI市場連日來持續抛售勢頭，在9個交易日內賣出8.2萬億韓元以上。受此影響，本月KOSPI收益率爲-4.43%，在主要國家代表指數中最低。 據分析，由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的再次擴散和美國的早期緊縮信號等，美元走強-韓元持續走弱，外國人的抛售勢頭增大。特別是，最近因半導體業態放緩的憂慮，股市大將股三星電子等受到動搖，進一步加劇了外國人的抛售勢頭。信榮證券研究中心主任金學均(音)表示：“由于擔心全球經濟放緩，加上半導體疲軟預期等因素，預計外資的撤離和股市的下跌趨勢將會持續下去”，“如果美國在今年內進入Tapering(資産購買減少)，新興國家市場的資金流失將進一步擴大。”

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