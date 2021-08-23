通用宣布對雪佛蘭Bolt EV全部召回 ，電池供應商LG表示“將積極配合”. August. 23, 2021 07:31. by 李建赫記者、洪錫浩記者 gun@donga.com,will@donga.com. 美國汽車企業通用汽車(GM)以電池火災危險爲由，對向全球銷售的雪佛蘭電動汽車“Bolt EV”全部進行召回，並在查明火災原因之前停止銷售。國內事前預約的Bolt EV2022年款和現有的Bolt EV也包括在召回及銷售中斷對象之中。 有人指出，在各國政府爭相實施電動汽車擴大政策的情況下，以引發火災的可能性爲由接連發生大規模召回事件，因此對電動汽車的不安感是否會擴散。 據外媒22日報道，通用汽車當地時間20日宣布，將投入10億美元(約1.18萬億韓元)主動召回Bolt EV和Bolt EUV，並爲其更換電池模塊。召回對象是不包括在上月決定召回的2017~2019年款Bolt EV(6.9萬輛)中的2019~2022年款Bolt EV7.3萬輛。至此，通用汽車生産的所有Bolt EV都將被召回。 從2016年至今，Bolt在美國、加拿大、韓國、巴西等地售出約14.2萬輛。在韓國國內，從2017年到今年6月，共銷售了約1.1萬輛。通用汽車公布召回及停止銷售的方針，並建議表示：“Bolt EV車主(爲防止火災危險及損失)在召回之前，應將車輛的充電狀態限制在90%，並在充電後立即將車輛停放至室外。” 通用汽車在Bolt EV多次發生火災後，于去年11月進行了將電池最大充電量限制在90%的軟件更新。但是更新後再次發生火災，通用汽車決定更換電池模塊。美國CNBC報道稱，更換電池模塊將花費18億美元(約2.1303萬億韓元)。 通用汽車表示：“在電池組中發現了負極螺絲攻缺陷及隔膜折疊等罕見的兩種制造缺陷的可能性。”Bolt EV搭載的電池全部由LG能源解決方案生産。LG能源解決方案在忠北清州市梧倉工廠和美國密歇根州工廠制造電池組。LG電子將多個電池組捆綁在一起，由組成一個産品(模塊化)提供給通用汽車，從去年10月開始通過事業重組交由LG能源解決方案負責。 以GM的召回措施爲契機，圍繞電動汽車火災原因的爭議將進一步激化。也就是說，整車業界懷疑電池本身的問題，而電池業界則應考慮配線等其他原因。LG電子和LG能源解決方案表示，“正在積極配合，以便順利達成召回。根據共同進行的調查結果，將確定准備金設定和分擔比率等。”

한국어