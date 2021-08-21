馬斯克：“開發人形機器人，可代替主人購物”. August. 21, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. “今後體力勞動將成為一種選項。只在你想做的時候做就行了。” 當地時間7月19日，美國電動汽車公司特斯拉宣布將開發出人形機器人“特西拉機器人”。特西拉此舉是把人工智能機器人定為汽車未來的發展方向，宣布投入新事業。 特斯拉首席執行官馬斯克當天在美國矽谷舉行的“特斯拉人工智能日”上表示：“（特斯拉機器人）將從事人不願意的危險、重復、乏味的工作，”“明年將推出原型機（開發用樣品）。”他非常自信地表示：“我們的汽車一定程度上是帶有半知覺的帶輪機器人，因此特斯拉（已經）是世界上最大的機器人公司。”該機器人的代號為“optimus”，預計將使用特斯拉的自動駕駛車核心技術“自動導航（autopilot）”，並采用通過機器學習升級人工智能的超級電腦“DOJO”等尖端技術。 馬斯克在題為《汽車之後人工智能的下一個階段》的演講中，介紹“特斯拉機器人”並公開了其具體功能。對於“特斯拉機器人”，他解釋道：“特斯拉機器人將在人類世界中親密行走”，“可以到商店裏為人們購買食品等。”像電影《我，機器人》中出現的仿人機器人一樣，預計她將會成為人類的勤雜工或者幫手。 特斯拉公開的“特斯拉機器人”身高5英尺8英寸（約172厘米），體重125磅（約56公斤），可以以時速5英裏（約8公裏）移動。在手臂、腿、脖子、關節等處安裝40個電動驅動裝置，可以運載45磅（約20公斤）重的行李。 雖然活動的主要目的是為了吸引人工智能人才，但特斯拉將要公開的新技術受到了更多的關註。除機器人之外，特斯拉還公開了為超級電腦DOJO自行設計的半導體芯片“D1”。預計將於明年啟動的“DOJO”將升級能夠識別、處理通過車輛攝像頭收集的龐大數據的人工智能，從而大幅提高自主行駛的性能。

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