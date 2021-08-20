韓國執政黨單方面處理言論仲裁法，在野黨指責執政黨企圖“掌控輿論”. August. 20, 2021 07:35. by 權五赫記者、尹多彬記者 empty@donga.com,hyuk@donga.com. 共同民主黨19日在國會文化體育觀光委員會全體會議上強行處理了對媒體公司采取懲罰性損害賠償的言論仲裁法修正案。共同民主黨計劃，在24日舉行法製司法委員會會議、25日舉行全體會議，持續強行處理這一法案。在距離明年3月9日總統選舉還有200多天之際，共同民主黨再次展開了“立法狂奔”。 在前一天（18日），共同民主黨聯合開放民主黨使文體委議案協調委員會會議失去作用，當天上午11時召開了文體委全體會議。國民力量黨代表（黨首）李俊錫和40多名議員聚集在文體委會議室前，聲討共同民主黨強行處理法案是“言論鎮壓”，但未能阻止會議召開。 國民力量黨把將開放民主黨議員金義謙納入在野黨份額的協調委員一事視為問題，主張“議案協調委員會程序無效”，但隸屬於共同民主黨的文體委員會委員長都鐘煥強行進行了表決。聽到都鐘煥“請贊成的議員起立”的話後，8名共同民主黨議員和金義謙等9人從座位上站起來表示同意，在全體會議開始2個多小時後，《媒體仲裁法》在文體委獲得通過。雖然國民力量黨議員們表示反對，稱“這是共產黨才會這麽做”，但共同民主黨的計劃是在25日將文體委委員長職務移交給國民力量黨之前完成《媒體仲裁法》的立法。 對於共同民主黨的強行立法，國民力量黨聲討稱，這是“獨裁基因（DNA）的原形”。國民力量黨院內代表金起炫表示：“青瓦臺和共同民主黨權力成了老人、守舊勢力。將爭取讓自由民主主義在大韓民國再次綻放，沾染獨裁權力的掌權勢力退出。”國民力量黨最高委員鄭美京諷刺稱：“曾經高呼民主的人現在已經沒有民主。就像鯽魚餅裏沒有鯽魚一樣，高呼民主的這些人也根本就沒有民主。”因數量上的劣勢，國民力量黨無法阻止共同民主黨的單獨立法，但正在考慮在25日的全體會議上申請無限製反對辯論的方案。 繼去年處理《房地產三法》《高級公務員犯罪調查處（公調處）法》後，執政黨又開始“立法狂奔”。對此，正義黨也表示強烈反對。該黨院內代表裴晉教當天表示：“8月臨時國會如果是這種樣子，將成為放棄穩定房價、放棄氣候變化、放棄應對媒體改革、放棄幹事的國會等‘四棄’國會”，“其中心，就是宣稱要清算積弊而反成為清算對象的共同民主黨。”

한국어