宋永吉稱“朝鮮沒有能力侵略南方”……這是看著阿富汗說出的話嗎？. August. 19, 2021 07:51. . 共同民主黨代表宋永吉18日在社交媒體上表示：“朝鮮的所有武器體製都很陳舊”，“別說侵略南方的能力了，自身的生存和體製維持更加迫切。”美國一名專欄作家日前表示，如果沒有美國的援助，韓國也會像阿富汗一樣崩潰。宋永吉對此進行了反駁，認為韓國比朝鮮更有軍事優勢。 宋永土“朝鮮沒有南侵能力”的主張近乎歪曲了基本的事實關系。他提出的根據是，朝鮮軍隊的武器全部陳舊，而且由於經濟製裁，軍用燃料也不足。但他對朝鮮最大的威脅——核武器只字未提。朝鮮現在已經擁有20到60枚核武器。哪怕其中一枚落到首爾，也會帶來無法挽回的災難。美國評價稱，朝鮮已經具備了超越南韓對美國本土進行核攻擊的能力。美國出面同朝鮮對話也是因為這個原因。在這種情況下，還應該認為現在的朝鮮沒有攻擊韓國的能力嗎？ 在朝鮮核威脅增大的情況下，維持駐韓美軍規模並實施韓美聯合軍事演習是維護韓國安全的必要事項。但是，宋永吉去年7月在擔任國會外交統一委員長時曾表示：“駐韓美軍似乎是韓美同盟軍事力量的過載。”這暗示了裁減駐韓美軍的必要性。在韓半島的軍力方面，駐韓美軍過剩而朝鮮軍隊過少，這是宋永吉平時的想法嗎？他此次還強調：“應盡快收回戰時作戰指揮權。”但共同民主黨和開放民主黨等74名泛執政圈議員卻在敦促推遲檢驗韓國軍隊作戰權運用能力的韓美聯合軍事演習，這是前後矛盾的主張。 阿富汗戰爭證明了戰爭的勝敗不是決定於單純的實質軍事力的事實。阿富汗政府軍起初得到了美國的支援，因此兵力和裝備情況比塔利班先進。但隨著領導層的不正和腐敗，首先要戰鬥的意誌消失，戰鬥力也隨之崩潰了。即使是對客觀上戰鬥力處於弱勢的敵人，也不能放松警惕或暴露漏洞。但執政黨黨首仍然公然無視現存的朝鮮威脅，提出摧毀對朝警戒心的主張，這不禁令人擔心我們的安保是否得到守護。

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