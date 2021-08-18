阿富汗女記者：“沒想到塔利班會回來”. August. 18, 2021 07:27. by 李恩澤 nabi@donga.com. “過去阿富汗女性取得了很多成就，但現在又回到了起點。我們又回到了從前。” 阿富汗“阿裏阿納”電視臺記者納茲拉·卡裏米當地時間16日在美國國防部新聞發布會室哽咽著，對塔利班控製下的祖國局勢感到絕望。 她在向國防部發言人約翰·科比提問時表示：“我是阿富汗人。沒想到塔利班會在一夜之間重返。”她指著自己戴上的口罩上畫著的阿富汗國旗說：“這是我的國旗。塔利班拿走了我的國旗，掛出了自己的旗幟。”她在整個說話過程中一直抽泣著。 據英國《每日郵報》報道，卡裏米是在阿富汗開始了記者生活。塔利班以她是“女記者”為由威脅說要殺死她，並為難她的家人。結果，卡裏米在90年代末和丈夫經由巴基斯坦逃到了美國。塔利班割斷了留在阿富汗的卡裏米哥哥的腳腕，還毆打了她的母親和妹妹。 對於阿富汗總統阿什拉夫·加尼15日攜款逃往烏茲別克斯坦一事，卡裏米憤怒地表示：“曾經說要一起和塔利班戰鬥的我們的總統到底在哪裏？”“國民以為總統會一起戰鬥，結果他卻逃跑了。” 在卡裏米的講話過程中，科比始終表現出遺憾的表情或緊閉眼睛。他安慰道：“我也無法確切地說總統在哪裏，他的想法是什麽。不過，我理解你們的不安、恐懼和痛苦。這是非常真實、明確的。”他還表示，“在這裏，五角大樓的每一個人都無法安心觀察最近幾天的情況”，流露出復雜的心情。

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