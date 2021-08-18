“德爾塔變異”毒株檢出率達85%，一個半月內激增25倍. August. 18, 2021 07:27. by 金素英記者 ksy@donga.com. 在韓國國內新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診患者中，來自印度的“德爾塔變異”毒株感染者比率超過了全體的85%。從德爾塔變異毒株衍生的“德爾塔Plus”病毒感染者也增加了1名。對最近出現集體感染的療養設施進行分析的結果顯示，完成疫苗接種的入所者和從業人員中，每5人中就有1人感染了新冠病毒，屬于“突破性感染”。 據中央防疫對策本部17日透露，最近一周(8日至14日)國內新冠病毒確診患者的德爾塔變異毒株檢出率達到了85.3%。這比一周前(1日至7日)的73.1%增加了12.2個百分點。與6月末(3.3%)相比，增加了25倍以上。 國內德爾塔Plus病毒感染者增加了1名，共有3名。上個月31日，從菲律賓入境的30多歲女性A某在入境後一直停留在隔離設施，從8日開始出現了咳嗽等呼吸道症狀。此後，在解除隔離前進行的檢查中，10日被確診。據悉，A某從未接種過疫苗。中央防疫對策流行病學調查組組長朴永俊(音)解釋說：“正在推測A某在海外感染(德爾塔Plus)的可能性”，“A某的接觸者中尚未確認確診患者。” 當天防疫當局對7月末以後發生集體感染的7家療養醫院和設施進行了分析，並得出了結果。這是因爲最近療養醫院、設施引發的集體感染再次增加。分析結果顯示，7家設施的入所者和從業人員中完成疫苗接種的724人中134人(18.5%)感染了新冠病毒。 但是，完成疫苗接種後感染新冠病毒的人和沒有接種疫苗的人在危重症率上相差4倍。在接種完疫苗後感染的134人中，惡化成危重症的患者僅占3%(4人)。相反，在幹脆不接種疫苗或只接種一次疫苗後感染的25人中，危重症患者占12%(3人)。 國務總理金富謙表示：“休假結束後回到日常生活的現在，將成爲新冠病毒疫情第四次流行的重要拐點”，“休假回來的國民在回到工作崗位之前，無論有沒有症狀，都一定要接受診斷檢查。”

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