韓美軍方進入聯合軍事演習，異於往年，沒有向朝鮮通報日程. August. 17, 2021 07:36. by 申圭鎮記者、崔智善記者 newjin@donga.com、aurinko@donga.com. 韓美軍方從16日至26日進入為期9天的下半年度聯合軍事演習正式日程。據悉，韓國軍方不同於往年，此次沒有通過“聯合國軍”司令部和朝鮮之間的直通電話向朝鮮通報演習日程和性質。軍方16日表示，沒有捕捉到朝方與挑釁相關的特別動向，但正在密切關註朝方的軍事動向。據悉，美國朝鮮問題特別代表金聖將於演習期間的21日訪韓，他會對朝鮮發出什麽訊息備受關註。金聖目前總攬美國對朝核談判工作。 韓國軍方相關人士當天表示：“沒有向朝鮮通報演習日程和性質，通常在演習之前都會通報，但在去年6月開城共同聯絡辦事處被炸毀之後，去年下半年和今年上半年演習時，也沒有向朝鮮通報。”有人指出，有可能是因為朝鮮對韓美聯合軍事演習表示強烈抗議，所以才決定不通報有關演習情況。 韓美聯合軍通過電腦模擬，針對假想的韓半島戰場狀況進行此次聯合演習，將於16日至20日進行第一部分防禦，23日至26日進行第二部分反擊。韓美軍方在演習前根據疾病管理廳加強的防疫方針達成協議，在戰時指揮所（掩體）內，每6平方米面積只能活動一人，參演人員之間要嚴格保持2米的距離。隨著加強距離控製，首都防衛司令部管轄的B-1文件庫和投入到韓美聯合司令部戰時指揮控製所“CP Tango”的韓國軍隊指揮所、美國軍隊指揮所也分別細分為兩處。 在此之前，韓軍聯合參謀本部15日在正式發布會上異乎尋常地強調“沒有實際機動演習”。考慮到8月聯合軍演的前身“乙支自由衛士”演習最初是以電腦模擬方式進行的，軍方內外有分析認為，聯合參謀本部的這一發言是考慮到朝鮮的抗議而發出的一種“訊息”。 朝鮮當天沒有發表公開談話或聯合軍演相關報道。只是前一天對外宣傳媒體抨擊稱，韓美聯合軍演是“北侵戰爭演習”。 外交消息靈通人士稱，金聖預計將於21日至24日訪韓。這是他繼6月之後時隔兩個月再次訪問韓國。目前，俄羅斯負責朝核談判的亞太事務副外長伊戈爾·馬爾古洛夫在這一時期的訪韓也在推進之中。因此，韓美俄三方就朝核問題進行磋商的可能性很大。

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