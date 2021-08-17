金軟景東京奧運會球衣將在奧林匹克博物館展出. August. 17, 2021 07:37. by 金東昱 creating@donga.com. 金軟景(33歲•上海光明優倍)的2020東京奧運會球衣將在國際奧委會(IOC)奧林匹克博物館展出。 16日，據大韓民國排球協會透露，應IOC的邀請，將金軟景奧運會時所穿的藍色球衣捐贈給了瑞士洛桑的奧林匹克博物館。 4日，國際奧委會主席托馬斯•巴赫與國際排聯(FIVB)掌門人阿裏•格拉薩等人一同觀看了在日本東京有明體育館(Ariake Arena)舉行的東京奧運會韓國女排與土耳其的8強賽。據排球協會透露，巴赫委員長在繁忙的日程中，仍然抽空來到8強賽比賽現場。當天與土耳其的8強賽經過激烈的角逐，最終韓國隊以3比2獲勝，進入了4強。 據悉，比賽結束後巴赫主席從韓方得知金軟景將在本屆奧運會結束後退役的消息後，提議捐贈球衣。排球協會相關人士表示：“巴赫委員長似乎認爲金軟景很有魅力，而且竭盡全力的樣子符合奧林匹克精神。” 8日，金軟景在與塞爾維亞的銅牌爭奪戰結束後，通過FIVB將留下自己簽名的球衣捐贈給了國際奧委會。這是繼本屆奧運會射箭混合賽金牌得主安山和金濟德的制造“羅賓胡德”箭之後，第二位國內選手捐贈奧運會物品給IOC。 1993年建立的奧林匹克博物館是保管及展示曆史上珍貴的奧運會相關物品的地方(旅遊景點)，每年有25萬名遊客造訪。

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