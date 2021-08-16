KAIST首次開發保健醫療AI應用指南. August. 16, 2021 07:16. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 國內外人工智能(AI)專家們爲了確保AI在保健醫療領域的可信度，在世界上首次推出了技術指導方針。 KAIST韓國第四次産業革命政策中心(KPC4IR)15日表示，與新加坡國立大學風險與公共利益研究所、英國科學技術非營利機構Sense about Science一起，開發出了“造福社會的保健醫療領域AI應用指南”。 該指南包括了通過醫療影像分析和大數據預測疾病、縮短新藥開發時間等醫療領域的人工智能應用事例。該指南還強調，如果排除遺漏部分學習數據，AI可能會偏向，如果用于與原來不同的用途，判斷可能會出錯。 其中包括確保AI可信度的5個標准。首先，數據的來源必須准確，並符合使用目的。另外，要正確地提及限制事項和假設條件，並明示數據的偏向性，檢查是否在實際環境中進行了適當的測試等。 KPC4IR中心負責人金素英期待說：“在認識到AI所擁有的局限性和改善事項方面，該指南將發揮重要作用。”

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