現代汽車途勝PHEV車型，德國專業雜志“性能同級最強”. August. 16, 2021 07:16. by 申東秦 shine@donga.com. 現代汽車的途勝插電式混合動力(PHEV)車型在德國汽車專業雜志的同級比較評價中占據了第一位。 據現代汽車15日透露，途勝PHEV在汽車專業雜志《Auto Bild》進行的PHEV運動型多功能車(SUV)比較評價中，在總分800分中獲得了543分，登上了榜首。排在第二位的是獲得516分的路虎Discovery Sport PHEV，標致3008 PHEV和豐田RAV4 PHEV以514分並列第三。該雜志以4款全球人氣車型爲對象，對車身、動力總成、環保性等進行了綜合評價。途勝PHEV在時速100公裏狀態下完全停止的制動測試中位居第一，在行駛性能和空間利用性等方面獲得了很高的分數，特別是在費用項目上領先競爭車型10分以上。《Auto Bild》評價途勝PHEV是“多才多藝的全能選手”。

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