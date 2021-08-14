美國開打“加強針”，先批準高危人群接種. August. 14, 2021 07:09. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國食品和藥物管理局當地時間12日批準了新冠疫苗補充接種，僅限於器官移植或癌癥患者等“免疫體系衰弱的人群”。雖然將接種對象限定為免疫力低下人群，，但也認可了“加強針”的必要性。就在一個月前，美國藥管局的官方立場是“完成接種疫苗的人沒有必要再次接種”。以色列7月12日在世界上首次開始了加強針，英國也將從下個月6日開始，對包括50歲以上的3200萬名對象進行追加接種，各國都在加快打加強針的速度。 美國藥管局12日表示：“免疫體系弱化人群如已接種輝瑞或莫德納疫苗，批準可在完成兩劑接種至少28天後打加強針。”但沒有批準針對健康普通人的追加接種。藥管局對是否批準強生疫苗接種者加打加強針，沒有做出特別的表示。 藥管局代理局長珍妮特·伍德科克當天在聲明中表示：“今天的決定，將使醫生們有望提高因免疫系統受損而需要針對新冠疫情的追加保護的患者們的免疫能力，”“（免疫力）沒有下降的完成疫苗接種者，則目前不需要追加接種”。但是鑒於傳播力較強的德爾塔變異毒株的擴散，最近新冠感染者又重新快速增加，因此打加強針的對象範圍有可能被放寬。美國國家過敏癥與傳染病研究所所長安東尼·福奇當天接受CBS電視臺采訪時表示：“我們已經開始看到疫苗的持續性下降的跡象。可能從某個時間開始，所有人都需要‘加強針’。”

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