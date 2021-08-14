防疫危機下的“8·15”集會，保守和進步團體都要自我克製. August. 14, 2021 07:09. . 在8·15光復節長假到來之際，數十個保守和進步團體決定在全國各地舉行大規模集會和一人示威。民主勞總將於今天下午在首爾市中心一帶舉行一人示威，敦促停止韓美聯合軍事演習。以愛心第一教會牧師全光勛為代表的國民革命黨也將在長假期間在首爾多地舉行聲討政府失政的“一千萬國民每人步行大會”。截至昨天，首爾市通報禁止的光復節集會就有39個團體的195個。 在新冠疫情走向最嚴重之際，國民聽到同時舉行多場集會的消息，只會感到不安和郁悶。在高強度保持社交距離措施的情況下，連續三天每天出現了2000名左右的確診患者。隨著疫苗接種的延遲，30∼50多歲的青壯年層中重癥患者層出不窮，甚至都向首都地區的民間醫院下達了病床動員令。被疫情長期化逼到懸崖邊的個體營業者們也在忍受著威脅生計的保持社交距離措施，如果強行舉行感染擴散危險較大的集會，不管出於什麽理由，誰能理解？ 一些團體表示，將在防疫守則允許的範圍內舉行安全的集會。但目前的情況是，在計劃、實行、解散集會的所有過程中，感染有可能擴散。隨著比普通病毒傳播力強到兩三倍的德爾塔變異毒株成為優勢種，完成兩劑疫苗接種的人群中也出現了大量突破感染病例。幾個團體提出了停止執行禁止集會令的申請，但被法院駁回，這也是因為他們認為感染危險度高。 國務總理金富謙昨天在對國民談話中表示，“任何自由和權利都不能優先於國民安全和生命”，同時表示將嚴厲追究非法集會的責任。隨著疫苗供需接連出現問題，我們只能暫時依靠保持社交距離來度過第四波大流行風波。政府為了得到國民對令人痛苦的防疫措施的支持和共同參與，對非法集會應無一例外地表現出堅決應對的姿態。

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