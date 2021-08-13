“惡評世界…不知道什麽時候誰會成爲目標”. August. 13, 2021 07:32. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 日本著名偶像歌手被卷入謠言。說是打了粉絲。當記者問及事件的始末時，偶像既不肯定也不否定。失望的粉絲開始轉身。在社交網絡服務(SNS)上，批評之聲不絕于耳。這個偶像的粉絲—女高中生阿卡麗(音)陷入了混亂。會像其他人一樣冷靜地指責嗎？還是一直支持喜愛的偶像呢？放棄作爲人生唯一意義的偶像，阿卡麗還能堅持下去嗎？ 5日，在韓國出版長篇小說《最愛，燃燒》(mediachangbi•照片)的日本作家宇佐見凜(22歲)在接受《東亞日報》的書面采訪時表示，“當今世界，偶像、演員、YouTuber、綜藝人、運動員等隨時都有可能引發爭議。在日本，每隔2、3個月就會發生對名人發言或行動的批評意見擴散的事情。”最近，她關注SNS惡意留言增多現象，寫了這本書。“原本是粉絲的人和不是粉絲的人都會批評某人的發言或反複爭論。網上誹謗回帖越來越多。” 小說以“最愛燃燒了”爲開頭。在日本，“最愛”(最喜歡)指的是年輕一代中最喜歡的偶像組合成員。“燃燒”是網絡用語，意思是成爲受到強烈譴責的對象。她說：“作品中使用了很多年輕人在網絡上使用的單詞”，“但是故事的本質是投身于熱愛某人的事業中的一個人的故事。如果曾經把人生奉獻給某一件事，誰都會感興趣的。” 阿卡麗學業成績不好，對就業准備也不感興趣。相反，對于購買偶像專輯和周邊産品、購買演唱會門票的事情，她比任何人都熱情。爲了得到用于粉絲活動的錢，她拼命地打工。大人們無法理解阿卡麗的行爲，有時會指責。她解釋說：“雖然大人將阿卡麗的行爲定性爲‘撒嬌’或‘偷懶’，但阿卡麗還是高中生，很難主動尋求幫助”，“處于危機中的未成年人都責備自己，所以情況可能會更加複雜。”她還補充說：“想把自問和自責的阿卡麗的心意寫進作品中。” 該作品是日本文學界最高權威的兩大文學獎之一的芥川龍之介賞(即芥川獎)的年度獲獎作品。去年9月出版後，僅在日本就銷售了50萬冊。就像在韓國MZ一代(千禧年+Z一代)的聲音受到關注一樣，日本讀者也對年輕作家描繪10、20多歲的新作非常關注。她說：“現在這一代是不是也有不少對某件事不感興趣就受不了的人和不是那樣的人”，“我只是寫我想寫的故事而已。我想誠實地追隨20多歲寫出無數優秀作品的優秀作家。”

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