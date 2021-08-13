洪範圖將軍的遺骸將在光複節回歸祖國懷抱. August. 13, 2021 07:33. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 日本帝國主義強占時期領導青山裏、鳳梧洞戰鬥打成勝仗的獨立運動家洪範圖將軍(1868∼1943年•照片)的遺骸將在將軍去世78年之後的光複節15日回歸祖國懷抱。 青瓦台發言人朴炅美12日在記者會上表示：“哈薩克斯坦總統卡瑟姆若馬爾特•托卡耶夫應文在寅總統的邀請，將于16日和17日對韓國進行國事訪問”，“與托卡耶夫總統訪韓相關，屆時將奉上安葬在哈薩克斯坦克孜勒奧爾達的汝千洪範圖將軍的遺骸。”接著，朴發言人還表示：“洪將軍的遺骸將于15日下午抵達，將在16日和17日兩天內經過國民追悼期後，于18日安葬在大田顯忠院。” 文在寅總統爲此次遺骸送還，計劃于14日向哈薩克斯坦派遣以國家報勳處處長黃基鐵爲特使的特使團。洪範圖將軍紀念事業會理事長、共同民主黨議員禹元植和國民代表身份的新興武官學校事業會宣傳大使演員趙振雄將參加特使團。此前，文在寅總統在2019年4月對哈薩克斯坦進行國事訪問時，曾要求送還洪將軍的遺骸，此後政府一直與哈薩克斯坦方面進行實務協商。政府去年爲迎接鳳梧洞戰鬥勝利100周年，推進了遺骸的奉還工作，但由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響而推遲。 總統國防改革秘書官姜信哲表示：“洪將軍在1937年居住在沿海州時，根據斯大林強制移居韓國人的政策移居哈薩克斯坦，第二年定居哈薩克斯坦克孜勒奧爾達，于1943年去世”，“洪將軍自1921年移居沿海州後時隔100年終于回到了祖國，因此此次遺骸奉還的意義更大。”接著他補充說，“洪將軍不僅在弘揚民族正氣、激發國民愛國心、培養高麗人的民族認同感方面貢獻很大，在增進韓國和哈薩克斯坦之間的友好關系方面所做的貢獻也重新得到了認可，此次被追授建國勳章最高等級的大韓民國章，因此遺骸的奉還意義更大。”1962年，洪將軍曾獲得建國勳章2等級的總統獎章。 另外，這是托卡耶夫總統自2016年以來時隔5年再次訪韓。這是去年1月新冠肺炎疫情開始後，海外首腦首次對韓國進行國事訪問。朴發言人解釋說：“哈薩克斯坦是韓國在中亞地區的最大貿易國和投資對象國，是推進新北方政策的核心合作國”，“雙方將在交通、基礎設施、建設、信息通信技術(ICT)、保健、環境等多個領域擴大兩國實際合作的方案進行討論。”兩國明年將迎來建交30周年。

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