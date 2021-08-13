拖欠32000萬韓元以下貸款的230萬人將在10月初獲得“信用赦免”. August. 13, 2021 07:32. by 金紫炫記者•金亨民記者 zion37@donga.com,kalssam35@donga.com. 從去年1月開始到本月末爲止拖欠2000萬韓元以下的債務，到今年年末爲止會全額償還的230萬名個人和個人事業者將獲得“信用赦免”。他們的滯納記錄實際上已經被刪除，因此以後在貸款或信用卡發放等方面不會受到不利影響。 金融圈協會和中央會、韓國信用情報院、信用情報公司等20家機關12日在首爾中區銀行聯合會上表示，簽訂了上述內容的《新冠病毒信用恢複支援》協議。 也就是說，以因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的衝擊而暫時出現拖欠但誠實償還的這些人爲對象，事實上決定從10月初開始取消拖欠記錄。現在，如果暫時有拖欠經曆，信用度就會下降，貸款遭拒、利率上升等不利因素也會隨之而來。 信用赦免對象是去年1月至本月31日未能償還2000萬韓元以下的債務，直到年末會全額償還的個人和個人事業者。據推算，約有230萬名個人及個人事業者將被信用赦免列入對象。 他們獲得信用赦免以後，信用評分將平均提高34分，今後新貸款或信用卡發放等將變得更加容易。對象在償還完滯納金後，可以通過信用評價公司確認本人是否屬于信用赦免對象。

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