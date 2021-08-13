美國官員預測：“塔利班有可能在一個月內攻陷喀布爾”. August. 13, 2021 07:33. by 紐約=常駐記者 柳在東、開羅=常駐記者 黃盛浩 jarrett@donga.com、hsh0330@donga.com. 美國政府官員預測，阿富汗反政府伊斯蘭武裝塔利班掌控全國的時間可能會比預期更早。他們認為，美軍撤離後塔利班勢力擴張是預料之中的事情，但其速度太快。也有人指出，拜登政府的撤離阿富汗戰略似乎有些操之過急。 《華盛頓郵報》11日援引一名官員的話報道，阿富汗首都喀布爾有可能在90天之內落入塔利班手中。其他有關人士預測，也有可能在1個月內攻克首都。美國情報部門原先預測喀布爾會在6至12個月內淪陷，但在塔利班的攻勢下，阿富汗政府軍束手無策。美國有線電視新聞網當天援引政府官員的話報道，喀布爾有可能在30至60天內被攻陷。 據法新社12日報道，塔利班當天占領了距離首都喀布爾約150公裏的加茲尼州首府加茲尼。在阿富汗全國34個省中，塔利班已經占領10個，占全國國土的65%。 阿富汗政府雖然以包括喀布爾在內的大城市為主投入了政府軍進行防禦，但沒有發生交戰就無力地節節敗退。據《華盛頓郵報》報道，11日上午，昆都士省機場的217部隊數百名政府軍和美國提供的武器一起向塔利班投降。阿富汗政府一名有關人士向《華盛頓郵報》透露：“誰都不想打仗。”美國有線電視新聞網報道，在阿富汗政府軍中還出現了因為懼怕塔利班而脫下軍裝、換上平民服裝的事例。 隨著形勢急速惡化，阿富汗總統加尼在前一天親自來到北部最大城市之一的馬紮裏沙裏夫，檢查了防禦態勢。數萬民眾為躲避塔利班成為難民，政府高官們也在離開阿富汗。阿富汗代理財政部長卡裏德·帕耶達辭職後出國去看望患病的妻子。 隨著在塔利班占領地發生強製結婚、強製征兵等事件，阿富汗國民正在迅速變得民不聊生。據悉，塔利班為確保戰鬥力量，強行征集年輕人。據法新社報道，許多難民正在湧入首都喀布爾。 阿富汗的狀況雖然走向最惡劣的地步，但拜登政府仍然堅持現有立場，要在8月底之前將美軍全部撤走。前一天記者紛紛就此問題提問，拜登表示：“我不後悔做出了撤離決定。”“我們在那裏失去了數千人。他們（阿富汗）應該為了自己、為了自己的國家自己進行戰鬥。” 有人指出，美國的這種態度是對另一個“失敗國家”的誕生坐視不理的不負責任的決定。2011年美軍從伊拉克撤軍之後，極端主義武裝團體“伊斯蘭國”跋扈，阿富汗也會帶來類似的結果。共和黨參議員本·薩斯（內布拉斯加州）在聲明中抨擊：“既然我們放棄了阿富汗，即使塔利班勝利後對待女性有如禽獸並向恐怖分子提供避難所，我們也不應該感到驚訝。”

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