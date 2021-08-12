以“周薪5萬韓元”誘惑初高中生的“Telegram短信兼職生”. August. 12, 2021 07:23. by 池民九記者 warum@donga.com. “我推薦您做可以每天按短信配額的居家兼職工作。一天能掙5000韓元，周薪能掙5萬韓元。” 最近發現了以初高中生爲對象，假裝兼職工作，誘導發送非法短信的新型垃圾短信(SPAM)手法，當局對此進行了警告。 11日，據廣播通信委員會和韓國互聯網振興院(KISA)透露，上月接到一位市民舉報稱收到可疑的垃圾短信後，進行了調查。得知來電人是高中生A某的事實。A某發送的短信中包含了連接到宣傳特定股票項目的Kakao Talk開放聊天室的網絡地址(鏈接)。 調查A某時，他說看到社交網絡服務(SNS)等上傳的“短信兼職”帖子，聯系了新型垃圾短信勢力。他們傳達了不特定的多數手機號碼和信息內容，A某根據指示每天最多發送500條垃圾短信。爲了隱藏身份，他主要使用安全性高的Telegram，因此被稱爲“Telegram短信兼職生”。 該團夥邀請的大多數是初高中生，提出“周薪5萬韓元”、“邀請朋友時追加5000韓元”等條件，誘惑他們發送垃圾短信。A某說：“朋友之間已經傳開了”，“只發短信就行，以爲法律上沒有問題。” 根據《信息通信網法》等規定，如果直接發送收信人不想要的非法垃圾短信，最多要繳納3000萬韓元以下的罰款。如果短信中包含非法貸款、賭博、非法醫藥品等廣告性信息時，發信者可能會受到1年以下有期徒刑等刑事處罰。 廣播通信委員會和KISA爲了掌握新型垃圾短信勢力的真相，正在討論委托警方等相關機關進行調查的方案。

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