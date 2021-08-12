朝鮮統戰部長稱“將令你們感到巨大危機”，威脅武力挑釁. August. 12, 2021 07:23. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮11日在以勞動黨統一戰線部長金英哲的名義發表的談話中威脅稱：“（朝鮮）將時刻讓你們感到，由於錯誤的選擇而正在走向巨大的安保危機。”他還表示：“必須讓你們明白，將會因親手丟掉改善北南關系的機會、以敵對行為回應我們的善意而付出代價。”7月27日韓朝恢復通信線路，15天後，朝鮮以韓美軍事演習為借口，單方面宣布恢復無效。繼前一天下午後，朝鮮當天又拒絕通過東海和西海兩處軍事通信線路和板門店南北共同聯絡辦事處等三處通信線接收定期通話。 金英哲表示：“很明顯，既然南朝鮮（韓國）和美國一如既往地選擇同我國對抗，我們也不能做出其他選擇。”朝鮮勞動黨副部長金與正繼前一天強烈抨擊韓美聯合軍事演習後，朝鮮再次將南北關系僵化的責任轉嫁給南方，並進一步提高力度，預告要發動武力挑釁。 青瓦臺和政府當天在通過統一部發表的《相關部門綜合政府立場》中表示：“韓半島的軍事緊張局勢高漲對任何人都沒有好處。”“應盡快恢復對話。”但是內部困惑的神色非常明顯。政府當局人士表示：“朝鮮這樣的舉動是事先沒有預料到的。”青瓦臺有關人士表示：“如果朝鮮發動挑釁，可能會試射短程導彈。這樣一來，我們的應對方式也必然會改變。”

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