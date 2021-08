DanceKang:“附身于K-POP,盡量跳得一模一樣,對口型也是”. August. 12, 2021 07:23. by 龍仁=金泰彥記者 beborn@donga.com. 文化信息洪水時代,一般情況下很難受到關注。但是有一對兄妹不僅抓住了普通人,還抓住了藝人們的視線。用30秒的視頻。那也是常見的素材K-POP。 以TikTok和YouTube爲主舞台,翻跳K-POP舞蹈的創作者DanceKang(本名李康彬•22歲)的粉絲達到30萬名左右。即使不是超大型YouTuber,也收到了明星們的邀請。秘訣在于,與單純跟著跳舞的一般翻跳視頻不同,有各歌手獨有的“細節表情及視線處理”和“像實際舞台一樣的攝像機移動”。得到認可後,今年2月接到歌手泫雅所在經紀公司的通知,拍攝了歌曲《I'm Not Cool》舞蹈合作視頻,在社交網絡服務(SNS)上獲得了巨大反響。之後和ITZY、宇宙少女、OH MY GIRL、fromis_9、MONSTA X、全昭彌等也進行了合作。 接受《東亞日報》采訪時DanceKang表示:“對于從小學開始就關注音樂節目的我來說,跳舞是家常便飯。”每到父母節,他都會和妹妹Jinjeolme(本名李瑟彬•20歲)一起在客廳展示才藝。看到這一幕的母親鄭順恩(46歲)鼓勵他們說,“有TikTok、YouTube等好的表現手段,挑戰一下吧”,兄妹倆付諸實踐。 在DanceKang的視頻中,不乏象征K-POP的因素。還有其他視頻裏沒有的對口型。DanceKang說:“翻跳應該一模一樣。這是一種附身。”在此基礎上,保留影像味道的是Jinjeolme的拍攝實力。DanceKang舞蹈視頻的特征是360度旋轉、特寫鏡頭等接近實際音樂放送的攝像機移動。這是Jinjeolme使用手機在沒有編輯的情況下,一鏡到底拍攝出來的。Jinjeolme說:“我學的是影像專業。因爲經常看MV,所以自己不能容忍無聊的視頻。” 並不是光憑天賦就能實現的。爲了拍攝不到1分鍾的視頻,幾天時間內練習2個小時以上。與歌手們合作時,會制作試案視頻,從動線到同步性都事先安排好。雖然說“太緊張了,見到泫雅後病了幾天”,但隨後兩人又笑著說,“不想給藝人帶來損害,所以忍住緊張,准備得很完美”,不愧是專業的兄妹。

