悄悄隱藏“贊助費每周自動轉賬”的特朗普吐還100億韓元. August. 11, 2021 07:28. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國前總統特朗普在網上以欺騙方式收取贊助費後，受到支持者們的抗議，返還了100多億韓元。 據《紐約時報》9日報道，特朗普和共和黨僅今年上半年就向支持者們返還了1280萬美元（約147億韓元）的贊助費。這一數額超過同期在網上籌集的5600萬美元（約644億韓元）的20%。 特朗普方面在總統大選之前的去年9月實行了新的在線捐款募集方式。也就是彈出標有“同意”的彈窗，一旦確認就會每周自動收取贊助費。如果支持者不願意每周交納贊助費，就要在彈窗上去掉同意表示，但這一部分被用粗體羅列的長長的宣傳文句擋住，看不清。在沒有仔細閱讀彈窗或不熟悉數碼技術的人中，很多人都不知道每周有資金流出的事實。 特朗普陣營通過這種募集方式，在短時間內募集到了很多贊助費，但沒過多久，抗議電話和要求退款的呼聲就開始高漲。喬治-華盛頓大學教授彼得·洛吉表示：“特朗普陣營顯然使用了欺騙性戰略。”“如果要返還這麽多錢，就意味著做出了嚴重錯誤或不道德的事情。” 通過表示同意的彈窗誘導繼續提供贊助費的行為，以共和黨議員為中心在議會中廣為擴散。在今年年初進行的佐治亞州參議員選舉中，共和黨候選人以這種方式籌集了6850萬美元，但最終截至6月底返還了逾1000萬美元。 隨著圍繞誘導反復捐贈的贊助費募集問題引發的爭議不斷擴大，聯邦選舉管理委員會一致勸告說：“議會應該禁止這種慣例。”目前，民主黨已禁止這種募集資金的行為。

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