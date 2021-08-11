浦項國際在馬來西亞獲得天然氣田經營權. August. 11, 2021 07:28. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 浦項國際(POSCO INTERNATIONAL)將在馬來西亞全面推進天然氣開發。繼現有的緬甸天然氣田事業之後，公司正在積極擴大能源事業範圍。 浦項國際10日表示，從馬來西亞國營能源企業“Petronas”那裏獲得了馬來西亞半島東部海域的“PM524礦區”勘探經營權。馬來西亞首都吉隆坡所在的馬來半島的東部海域存在有經濟性的天然氣的可能性很高，因此一直受到世界能源業界的關注。浦項國際對PM524礦區的天然氣事業前景和開發簡便性等進行討論，並參與了Petronas的競爭投標。韓國國內企業在馬來西亞被選定爲礦區事業者尚屬首次。 浦項國際計劃年內與Petronas簽訂“産品分配合同”，進行爲期4年的PM524礦區勘探。浦項國際決定持有80%的股份，Petronas通過子公司持有20%的股份。浦項國際計劃利用緬甸天然氣田勘探經驗，在水深50~80米地區的4738平方公裏地區開展天然氣田勘探。PM524礦區附近有Petronas生産天然氣的氣田，如果今後發現天然氣，可以與該氣田相連接，節約初期事業費用，縮短開發時間。 不僅是礦區勘探，公司還將與Petronas一起開發環保能源技術。Petronas正在利用收集二氧化碳儲存的“CCS”技術開發清潔天然氣，推進氨及氫等清潔資源的能源化。浦項國際計劃將東南亞和澳大利亞作爲戰略地區，加快進軍綠色能源事業的步伐。

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