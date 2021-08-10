演員湯俊相：“今年第一次演技被稱贊了”. August. 10, 2021 10:18. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 今年上半年，他曾兩次給電視劇粉絲們留下印象。他就是演員湯俊相(18歲)。他在5月的Netflix《Move to Heaven：我是遺物整理師》中，飾演患有亞斯伯格症(類似自閉症)的遺物整理師韓可魯，在同月的SBS《球拍少年團》中他則飾演了羽毛球天才少年尹海江。兩人都是主人公。 以前他的臉也不是那麽陌生。他7歲時通過音樂劇《舞動人生(Billy Elliot)》(2010年)出道，在電影、電視劇中擔任配角，兢兢業業地活動。在tvN《愛的迫降》(2019~2020年)中他飾演追逐李正赫(玄彬)的老幺士兵金銀棟，逐漸名聲大噪。 最近通過視頻見到的湯俊相說：“今年通過兩部主演的作品首次獲得了演技好的稱贊。今年是讓我産生更加努力的想法的一年。”他在9日劇終的《球拍少年團》中展現出了確實的存在感。作品講述的是在天涯海角村海南打羽毛球的中學2、3年級的青少年們，以及圍繞他們的大人們的成長曆程的童話般的電視劇。正如湯俊相所說的“這是一部不流一滴血的電視劇，中學生們的純真形象和色彩漂亮的鄉村拍攝地喚起了童心”一樣，作品獲得了“無公害有機農電視劇”的別稱，守住了月火劇收視率第一的位置。 對于觀衆來說，該劇是“溫情電視劇”，但演員們並不輕松。由于是以羽毛球運動爲題材的電視劇，接受了9個月的高強度訓練。一天2~3個小時，每周3~4次，1對1或和孫相淵演員(19歲)一起上1對2課。他說，在演技方面，與同事演員們的配合非常重要。他說：“不會刻意去塑造角色的魅力。因爲海江是裝腔作勢的人物，所以並不誇張；雖然銀棟很可愛，但並不是刻意裝可愛。在演員之間的化學反應中，本能地投入到自己的角色中。” 在《球拍少年團》中展現與衆不同的化學反應的是同齡演員。和他一起引領全劇的主人公們實際年齡都不到20歲。當問到親近的同事們“聽到微小的呼吸聲就會笑出來，甚至NG了很多次”時，湯俊相雖然認真，但看起來像個淘氣鬼。當問及《球拍少年團》內的羽毛球排名時，他用手表示出了“1”。“我好像是第一名，但彼此都不承認。還有一場因爲空調風而不利的比賽…希望能通過某個主題來整理排名。我會拿第一的。” 今年奠定堅實基礎的他明年就要成年了。沒有上高中，而是通過家庭學校的湯俊相通過了鑒定考試，正在准備進入戲劇電影系。最近作品拍攝結束後，他在“刷劇”tvN電視劇《我的大叔》(2018年)，並産生了想要參與講述剛步入社會或一個人的人生故事的作品的願望。除此之外，他看起來是個沒有特別計劃的二十多歲的年輕人。他說：“我希望能夠圓滿地、堅持不懈地完成更多樣化的作品。”

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