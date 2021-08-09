比獎牌更有價值的鬥志和感動，沒有一點遺憾. August. 09, 2021 07:20. . 東京奧運會昨天落下帷幕。韓國獲得6枚金牌，是1984年美國洛杉矶奧運會後37年來的最低值。但是所有的太極戰士都表現出了比獎牌更有價值的鬥志，帶來了感動。國民們不僅爲展示卓越技術並獲得獎牌的選手鼓掌，也爲雖然失去獎牌卻拼盡全力拼搏的選手們報以熱烈的掌聲。 韓國女排展現了“一個整體”的真正面貌。在8日舉行的銅牌爭奪戰中，韓國女排以0比3負于塞爾維亞隊，最終僅排在第4位。在本次大賽結束後，將從國家隊退役的金軟景選手在關鍵時刻發揮了領導能力，所有選手在敗北的時刻也沒有放棄。結果，不僅打敗宿敵日本，還打敗實力更強的土耳其，感動了國民。 田徑男子跳高選手禹相赫也以第4名的成績受到關注。禹選手以2米35的成績名列第四。這一成績不僅刷新了沈默24年之久的韓國全國紀錄，也是除馬拉松之外的田徑最好成績。雖然禹選手遺憾地錯失獎牌，但他笑著表示“只要潇灑地離開，再次挑戰，就會帶來快樂”，並說出新的希望，贏得了粉絲們的稱贊。 全雄泰選手7日在不毛之地現代五項男子個人賽中獲得了寶貴的銅牌。全選手說：“韓國現代五項56年(實際上是57年)未能實現的遺憾終于告了結。很高興能在日本天空升起太極旗”，忍不住掉下了眼淚。似乎是因爲之前沒有受到關注而心生幽怨，他說：“今後想向更多的人介紹現代五項。” 也有很多漂亮的失敗。選手們爲了公平競爭竭盡全力，帥氣地服輸。跆拳道名將李大勳在男子68公斤級銅牌爭奪戰中敗給中國選手趙帥後，走近他豎起了大拇指。男子柔道100公斤級選手趙久涵在獲得銀牌後，也舉起勝利者的胳膊。 憑借壓倒性的實力實現9連冠的韓國女子射箭團體賽代表隊、以更快的“腳步擊劍”獲得金牌的男子佩劍團體賽代表隊也震驚了世界。在本屆奧運會上，韓國在傳統獎牌項目跆拳道、柔道和摔跤等項目上一直處于“零金牌”狀態。但是，在基礎項目田徑、遊泳、體操項目上表現突出，讓人看到了韓國體育均衡發展的可能性。這是232名太極戰士和5000萬國民齊心協力，確認韓國體育的希望和潛力的17天慶典。

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