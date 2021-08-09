金軟景的眼淚…“不過還是宣傳了女子排球，所以心情很好”. August. 09, 2021 07:20. by 姜泓求 windup@donga.com. “我認爲這場比賽應該是自己國家隊生涯的最後一場比賽。” 戴著口罩平靜地回答問題的韓國女排隊長金軟景(33歲)在談到此事時，曾兩次無法正常說話。從2004年高中2年級開始，17年來她從未卸下過左胸膛的太極徽章，但現在到了該道別的時間。在激烈的勝負世界中，金軟景從未失去過閑暇時間，她當天說：“我的腦子裏一片空白。什麽都想不起來。”在鏡頭前，她用顫抖的聲音不停地擦眼淚。 繼1976年蒙特利爾奧運會銅牌之後，時隔45年再次向奧運會獎牌發起衝擊的韓國女排(世界排名第11位)和世界相約下次再見。8日，在日本東京有明體育館(Ariake Arena)舉行的2020東京奧運會與塞爾維亞(世界排名第6位)的銅牌爭奪戰中，韓國隊以0比3(18比25、15-25、15-25)敗北。 雖然沒能站上領獎台，但是本屆大賽韓國女子排球代表隊的活躍表現非常耀眼。在8強賽上，韓國隊擊敗世界排名第4位的土耳其隊，時隔9年再次登上了4強舞台。在與日本隊的比賽中，韓國隊還上演了第5局12比14落後贏球的大逆轉。按照金軟景“盡可能長時間留在東京”的決心，到閉幕式舉行的8日爲止，女排起到了韓國代表團活力素的作用。也有很多選手表示：“得到了女排的良好運氣，進行了很好的比賽。” 金軟景爲了個人最後一屆奧運會所展現出的拼搏精神也大放異彩。連續3次參加奧運會決賽階段比賽的金軟景在此次比賽中得分(136分)和救球(83個)都排在所有球員的第二位，起到了球隊的頂梁柱作用。爲了勝利，跑起來打，飛起來把球撈起來。作爲隊長，她還起到了球隊精神支柱的作用。賽後，金軟景表示：“我告訴隊員們，我們完全有資格笑出來。這是誰都沒有期待的結果。能夠進入(奧運會4強)感到非常高興。” 金軟景在本次大賽期間一直飽受傷病的折磨。2005年進入職業賽場後一直一起訓練的李相花教練說：“比起(纏繃帶摘下來後産生的)淤血痕迹，事實上右膝蓋上纏著繃帶的事實更讓我吃驚。軟景平時在賽季中途從沒纏過繃帶，所以被嚇得打了電話，她說不知道是不是膝蓋晃動的緣故，所以是在有點疼痛。”大腿上的淤血成爲焦點後，似乎要掩蓋這一點，她在下一場比賽上反而纏上更長的繃帶。金軟景計劃回國後仔細檢查一下自己的身體狀況。 “怎麽辦呢？要忍住比賽”，鼓勵自己是爲了完美的收官。卸下心儀的太極徽章的金軟景表示：“非常多的關注下進行了奧運會。宣傳了女排，心情很好。好像度過了像夢一樣的時光。希望後輩們能好好延續下去。”當天與韓國隊的合同到期的主教練斯特凡諾•拉巴裏尼(42歲)表示：“與金軟景一起共事時，我理解了爲什麽她是排球曆史上最優秀的選手之一。作爲偉大的人物和隊長，我會帶著對金軟景所具有的領袖魅力的美好記憶回家去。”

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