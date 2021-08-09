美國：新冠確診患者再次增加，偷打疫苗“加強針”激增. August. 09, 2021 07:20. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美國，隨著新冠疫情迅速再次擴散，越來越多的人在保健當局尚未勸告的情況下註射“加強針”疫苗。 美聯社當地時間7日報道，美國疾病控製預防中心至今為止從醫療機關收到了超過900起打“加強針”事例的報告。這是醫療機關自發報告的數據，實際上加打“加強針”的美國人可能更多。 據分析，美國之所以會出現這種情況，是因為疫苗非常充足，而且當局的接種記錄管理也很松懈。26歲的緬因州婦女吉娜·韋爾奇告訴醫院她是第一次接種疫苗，接受了第三針疫苗註射。患有哮喘和肝病的她表示：“我認為我應該保護自己。”她還說：“我不能6個月、1年的坐等（衛生當局關於加強針的建議）。”密蘇裏州的60多歲居民也在5月份在小區的藥店註射了第三針疫苗。該居民提供了自己的全部個人信息，但藥房打完疫苗後檢索系統，才得知此人已經完成了疫苗接種。 美國從去年12月開始接種新冠疫苗，估計不久將推出針對接種疫苗時間已久的老年人打“加強針”的戰略。世界衛生組織要求，為了疫苗接種率低的國家，暫時中斷註射（加強針）。

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