高齡人群接種率90%，其確診患者卻兩個月內翻一番. August. 07, 2021 07:16. by 趙建熙記者、金素敏記者 somin@donga.com,becom@donga.com. 60歲以上的新冠病毒確診病例正在劇增。他們是全體國民中接種疫苗比例最高的人。但本月以來，確診患者卻大幅增加。與大規模接種疫苗之前相比，現在反而出現了更多確診患者。繼傳播力較強的印度最早發現的德爾塔毒株之後，德爾塔+毒株也流入韓國，對突破感染的憂慮越來越大。 據中央防疫對策本部和對外經濟政策研究院6日稱，進入8月份以來，60歲以上的19名新冠確診患者每天平均有171人。這比7月（116人）大幅增加，是第四波流行正式出現之前的6月（82人）的2倍以上。特別是比第三波流行還未發生的今年1月（155人）和大規模高齡層接種開始的4月（152人）還要多。因此，危重患者中60歲以上老人的比率也日益增加。上月第一周，在144名危重患者中，60歲以上的有59人（41%）。但進入本月以後，這一比例在376人中增加到171人（45.6%）。 截至8月6日零時，韓國國內的疫苗接種率（以第一劑計算）為40%，而60歲以上人群則超過了90%。韓國對外經濟政策研究院副研究委員張慶旭表示：“隨著德爾塔毒株主導的第四波流行長期化，接種率較高的老年人也不能安心了。” 當天新增病例為1704人。這與一周前（1710人）的情況相似。在首都地區實施“保持社交距離四級措施”已有一個月時間，但流行趨勢尚未出現逆轉。最終，中央災難安全對策總部決定將截止到8日的現行保持社交距離措施（首都地區四級、非首都地區三級）延長兩周到22日。據此，首都地區將繼續采取“下午6點以後禁止三人私下聚會”的措施。在“禁止5人私人聚會”施行的非首都地區，直系家屬將不予排除在外。即，即使是父母和子女不一起生活，也只允許見面4人。 國務總理金富謙表示：“因為了解私營業者們的痛苦，所以（延長防控措施）非常猶豫，但現在最重要的是防疫，防疫就是民生。第二學期最重要的是一定要創造出能夠讓孩子們安全上學的條件。”

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