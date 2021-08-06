蓬佩奧從日本政府收到的660萬韓元禮品酒失蹤. August. 06, 2021 07:23. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國前國務卿邁克·蓬佩奧（58歲·照片）在職時曾從日本政府收到價值5800美元（約660萬韓元）的禮物威士忌，但這瓶酒如今去向不明，美國國務院著手展開調查。美國官員如果收到外國政府贈送的高價禮物，必須轉交給國立文件記錄管理廳，但與其他禮物不同的是，這瓶威士忌酒不見了。 據美聯社4日報道，美國國務院在介紹外國政府和首腦送給美國高層官員的禮物清單的資料中指出，這瓶威士忌“不可知（unknown）”，目前正在調查威士忌的去向。 美國官員每人最多可獲得390美元的禮物。任何超值的禮物都得向財政部付錢購買。私人接受外國政府贈送的禮物屬於非法。這是為了不讓外國政府向美國行賄以施加影響力，如果違反這一規定，就會被罰款或被舉報。如果認為是“拒絕會令對方和美國政府為難”的禮物，應在接受後作為政府資產向國立文件記錄管理廳或聯邦總務廳進行報告並移交。 據推測，蓬佩奧接受威士忌，是在2019年6月與時任總統特朗普一起為參加二十國集團峰會而訪問日本大阪時。他還從哈薩克斯坦總統和阿聯酋外長那裏獲得了價值1.94萬美元的兩塊地毯，這些地毯已移交給聯邦總務廳。 《紐約時報》就針對蓬佩奧調查威士忌的去向一事表示：“國務院公開上述內容的調查非常罕見。”蓬佩奧因涉嫌在離任前把國務院人員用來遛狗、送洗衣物等私人事務而接受了內部調查。蓬佩奧通過律師表示：“我不知道這件禮物，關於這件事的調查，沒有得到任何人的聯系。”

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