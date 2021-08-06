相互將對方選爲最佳的摯友，金軟景和佩雷拉誰將進入決賽？. August. 06, 2021 07:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 要想成爲最佳球員，就必須超越最佳。進軍2020東京奧運會4強的韓國女排將于6日晚9時在日本東京有明體育館(Ariake Arena)與巴西隊展開半決賽較量。過去三次在奧運會半決賽(1972年慕尼黑，1976年蒙特利爾、2012年倫敦)中均铩羽而歸的韓國隊，將首次挑戰奧運會決賽。 2008年北京、2012年倫敦奧運會連續兩屆奪冠的巴西隊是本屆奧運會唯一一支保持全勝(6勝)的隊伍，是名副其實的超級球隊。韓國隊在A組小組賽首場比賽中以0比3負于巴西隊，在最近的比賽中，包括2連敗在內，在雙方的曆史交鋒記錄方面以18勝45負處于絕對劣勢。 在通往決賽的獨木橋比賽中，兩位特別的“摯友”再次相遇。她們就是兩隊隊長韓國隊的金軟景(33歲)和巴西隊的佩雷拉(32歲)。過去在土耳其費內巴切隊和伊薩奇巴希隊曾兩次與金軟景當過隊友的佩雷拉是金軟景所認可的好朋友。2018~2019賽季轉會到伊薩奇巴希隊後，金軟景在球隊適應上遇到了困難，但第二年佩雷拉轉會來到球隊之後，金軟景徹底紮根于球隊。此前，金軟景在被問及自己成爲主教練，希望選出“世界最佳7人”時，在主攻手方面選擇了中國的朱婷(27歲)和佩雷拉。她解釋說：“強有力的攻擊力和領導能力。”據悉，在韓國國內粉絲中間佩雷拉有著“Natty”的昵稱。 國際排球聯合會(FIVB)也在上個月兩隊的小組預選賽對決後，刊登了關注兩位選手友誼的報道。在效力土耳其聯賽時，兩人吃著韓餐等一起度過異地生活的艱辛，現在兩人還在網上或打電話聊天。佩雷拉說：“金軟景是自己在排球界最要好的朋友。對我來說，她是最優秀的選手之一，而且永遠是最棒的。” 與進入4強的球隊選手中得分排名第二(115分)、救球第4位(每局平均2.63個)在攻防上表現活躍的金軟景不同，佩雷拉雖然在本屆大賽上主要作爲替補選手上場，但作爲隊長，在穩住球隊軍心方面所起到的作用是一樣的。因爲擁有豐富的大賽經驗，所以很有可能在決定勝負的關鍵時刻上場。 巧合的是，佩雷拉與韓國國家隊主教練斯特凡諾•拉巴裏尼在2018~2019賽季曾在巴西米納斯俱樂部一起共事過。拉巴裏尼教練還與巴西主力左攻加布裏埃拉•吉馬良斯(27歲)、主攻手卡勞•加塔斯(40歲)等人在米納斯隊進行了合作。因爲彼此很了解對方，所以預計將展開激烈的勝負對決。4日與土耳其隊的8強賽勝利後，金軟景接到周圍不斷傳來的祝賀電話，她回答說“希望有奇迹發生”，決心在半決賽上不留遺憾地決一勝負。 隨著奇迹般的進入4強，韓國排球聯盟(KOVO)5日表示，除現有的獎金外，將向女排國家隊追加支付1億韓元的獎金。當初聯盟制定了金牌5億韓元、銀牌3億韓元、銅牌2億韓元、第四名1億韓元的獎金支付計劃。

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