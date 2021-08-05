青瓦臺反駁朴智元：“朝鮮要求恢復通信線路的說法與事實不符”. August. 05, 2021 07:15. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 青瓦臺4日表示：“恢復南北通信線路不是根據哪一方的要求，而是雙方進行充分磋商後達成協議的結果。”國家情報院院長朴智元前一天主動要求出席國會情報委員會會議並表示，“朝鮮國務委員長金正恩要求恢復通信線路”，青瓦臺對這一發言進行了反駁。繼前一天統一部否認朴智元的發言後，青瓦臺也罕見地進行反駁，表現出了看法上的分歧。由此，有人指出可能是任期末青瓦臺和國政院在對朝信息上出現了不合拍。 青瓦臺相關人士當天在與《東亞日報》的通話中，對朴智元關於金正恩首先要求恢復通信線路的說法表示：“（朴智元）完全沒有（與青瓦臺進行事前協調）。”該人士還表示：“首先，（朴院長的發言內容）與事實不符”，“原則上不應談及外交關系當事人之間協調或說過的話”，表現出了不舒服的反應。該人士強調：“青瓦臺現在的立場是，正如之前所說的那樣，經過韓朝間的磋商（恢復了通信線路）。” 在此之前，統一部也在朴智元相關發言之後的前一天下午晚些時候向記者發布公告稱：“韓朝通信線路的恢復，不是哪一方首先提出的要求，而是雙方相互充分磋商後達成協議的結果。” 對此，有人分析稱，圍繞對朝政策，外交安保部門之間可能發生了主導權爭奪戰或沒有進行協調。政府相關人士表示：“青瓦臺現在的立場是，要非常慎重地接近剛剛重新架起橋梁的南北關系的改善”，“如果某個部門某個地方出現突發性發言或搶先發言，會給應對加重負擔，所以要迅速進行整理。”

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