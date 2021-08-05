同一天入伍的6•25戰士兄弟雙雙獲得武功勳章. August. 05, 2021 07:15. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6•25戰爭時期同日一同入伍後戰死的兄弟在約70年後一起獲得武功勳章的事實遲遲才得到確認。 4日，據陸軍透露，上月29日，6•25戰爭時，在江原金化郡遠德面一帶戰死的已故安錫烈、安錫吉兄弟的花郎武功勳章被轉交給了侄子安奉順。兄弟倆在舉行集體婚禮後的第三天，即1952年3月13日一起入伍。軍人編號方面，哥哥是“8807115”，弟弟是“8807116”，只差了一個數字。兩人的所屬部隊也相同，都效力于3師團22團1大隊。 此後，哥哥和弟弟分別在1952年9月和1953年7月在遠德面一帶戰死。據悉，他們在戰鬥過程中都得到了功勳認證，並被選定爲武功勳章對象，但由于戰後當時的混亂等原因，無法找到遺屬，因此未能授予其武功勳章。 陸軍人事司令部“尋找6•25武功勳章調查團(調查團)”在確認武功勳章未受勳章者名單的過程中，掌握了姓氏和名字的第一個字母相同的兩人部隊也相同，軍人編號也只差一個數字的事實，並根據居住表(兵籍記錄表)等爲基礎，確認了他們是兄弟。之後調查團打聽了兄弟的遺屬，並向侄子安氏轉交了武功勳章。安某說：“從奶奶那裏聽說，兩位叔叔在參加戰爭後去世了。感謝國家沒有忘記參戰勇士的犧牲。”

한국어