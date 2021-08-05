用垃圾打造的藝術. August. 05, 2021 07:15. . 一個成年人一天產生的垃圾有多少？如果6個月不扔垃圾而把它收集起來呢？為解決這一疑問，有一個藝術家二人組親自進行了實驗。這就是英國現代美術家提姆·諾布爾和蘇·韋伯斯特。他們發揚職業精神，收集自己扔掉的垃圾，並製成精彩的藝術品。作品還是他們自己的自畫像。 諾布爾和韋伯斯特在1986年作為美術學院同屆生首次見面後，現在是戀人和工作夥伴。對於貧窮的無名藝術家夫婦來說，沒有比垃圾更容易得到的材料了。1996年，他們以“英國垃圾”為題的首次個人展獲得成功，開始受到矚目。他們從1997年開始利用照明製作雕塑，並以在垃圾堆投射照明的陰影雕塑獲得了國際名聲。《又臟又白的垃圾》這一初期代表作，是兩人在6個月內排放的生活垃圾像山一樣堆積的作品。再打上燈光，讓人驚訝的是，映在墻上的是背靠背享受煙卷和葡萄酒的情侶身影。 標榜反藝術、反美學的該影子雕塑雖然令人厭惡，但卻充滿魅力，既是抽象雕塑，同時也是寫實的肖像畫。這也是對柏拉圖的“洞穴寓言”在美術上的重新詮釋。一輩子被關在地下洞穴裏、全身被捆綁的人們誤以為投影在墻上的影子就是事物的真實存在。同樣，現代觀賞者也不願意看到藝術的本質，只相信像影子一樣的幻影是真的，並為之狂熱。 如果說古代哲學家將洞窟裏的囚犯比喻為無知的大眾，那麽現代美術家則向藝術是美麗、純粹的幻想和偏見提出了忠告。它向人們啟示，藝術家是把垃圾變成有魅力的藝術的魔法師，但也有可能是為了浪漫的日常生活和創作活動、不斷產生垃圾的環境破壞者。包括動物屍體在內的可怕的垃圾堆，是我們不願面對的“不舒服的真實面貌”。美術評論家

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