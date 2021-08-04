朴智元要求“推遲韓美聯合軍事演習”，在野黨稱“國情院已淪為金與正下屬機構”. August. 04, 2021 07:19. by 姜炅石, 權五赫 coolup@donga.com,hyuk@donga.com. 韓國國家情報院院長朴智元3日表示，應推遲原計劃於本月第二周舉行的韓美聯合軍事演習。朝鮮勞動黨中央副部長金與正1日表示：“如果舉行韓美聯合軍演，南北關系也不會得到改善。”金與正發表談話之後，韓國統一部和執政黨部分人士提出了軍事演習延期論，緊接著情報機關首長也罕見地直接表明了上述立場。對此，在野黨強烈反對稱：“國情院事實上已經淪為金與正的下屬機構。” 據國會情報委員會執政黨幹事、共同民主黨議員金炳基透露，朴智元當天在國會情報委員會全體會議上表示：“理解韓美軍演的重要性，但為了延續對話動力以及朝鮮無核化的宏圖，也有必要研究靈活應對演習。”一名情報委員會所屬議員在與《東亞日報》的通話中表示：“作為靈活應對，朴院長直接提到了推遲演習，他還說，如果演習不延期，朝鮮可能會進行新的挑釁。” 在野黨國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員河泰景表示：“負責對朝間諜和大韓民國安保的國情院實際上已淪為金與正的下屬機構，正式要求（國情院）撤銷就韓美軍演表明的立場並向國民道歉。”國防委員會所屬的國民力量黨議員們也在聲明中表示，“因為敵人首長的妹妹（金與正）要求不舉行，就不實施預定的演習，這是對敵人的投降宣言”，並要求“按預定舉行演習”。 執政黨總統競選人、共同民主黨前代表李洛淵也在助長推遲演習論。他表示：“新冠疫情正在擴散，南北之間已經就恢復通信聯絡線路達成協議，因此希望能考慮各種因素做出合理的決定。”

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