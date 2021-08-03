美國為提高疫苗接種率動員“網紅”. August. 03, 2021 07:08. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 因新冠確診患者劇增、部分地區疫苗接種率低而苦惱的美國拜登政府，表示將通過社交媒體名星提高疫苗接種率。特別是通過在年輕人中人氣很旺、擁有數十萬乃至數百萬名社交媒體訂閱者的十多歲青少年“網紅”，大幅提高遠低於壯年、老年層的年輕人疫苗接種率。 據《紐約時報》報道，白宮最近讓50多名在抖音國際版、Youtube、推特等網絡平臺活動的年輕“網紅”進行疫苗宣傳。這些人大部分與白宮舉行數次非公開視頻會議，學習了疫苗的原理和效果等。之後由他們本人上傳接種疫苗的“認證照”或製作說明疫苗原理的視頻，督促同齡人一同接種疫苗。一部分“網紅”製作和發布這樣的內容，作為代價從美國政府每月收取最多1000美元。 其中最有名的人是出生在加利福尼亞州聖地亞哥的17歲高中生愛莉·薩伊勒。她是僅在視頻社交媒體抖音國際上就擁有1020萬名粉絲的著名人士。在此之前的6月，她通過某營銷公司收到了白宮參與鼓勵接種疫苗活動的邀請。白宮方面表示：“有必要向12至18歲青少年宣傳疫苗接種的重要性。請盡快給我答復。”薩伊勒表示同意，拍攝並上傳了與美國防疫總指揮、國立過敏癥與傳染病研究所所長安東尼·福奇就疫苗進行問答的視頻。 根據美國疾病控製與預防中心的數據，18歲∼39歲的美國人中完成兩次接種的人不到一半。這與三分之二的50歲以上美國人完成接種形成鮮明對比。特別是12歲∼17歲的青少年中有58%至今一次都沒有接種過疫苗。 白宮給社交媒體向“網紅”支付酬謝費鼓勵接種，也是因為有關疫苗的錯誤信息迅速傳播起到了一定的作用。在社交媒體上，“接種疫苗會導致不孕”“接種後身體DNA會發生變化”等錯誤信息正在擴散。 據悉，部分“網紅”因擔心疫苗爭議等政治逆風，拒絕了拜登政府的參與邀請。但是，在抖音國際上以“少女”的藝名活動的克裏斯蒂娜·納紮爾表示，“我不在乎逆風。讓大家知道疫苗接種的重要性是正確的”，強調今後將繼續參與接種宣傳。

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