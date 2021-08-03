時隔42年關門的首爾劇場舉行“Ending放映會”. August. 03, 2021 07:09. by 金哉希 jetti@donga.com. 首爾劇場在營業即將結束之際，在3周的時間裏舉行了“感謝放映會”。首爾劇場開館42年後，因收益性惡化，決定于本月31日關門。 首爾劇場2日表示：“作爲表示感謝的最後問候，將舉辦放映會”，“陣容包括一般上映電影和下半年上映的超級上映作品，以及之前在首爾劇場各種企劃展上遺憾遺漏的名作電影。”首爾劇場自1979年在首爾鍾路區開業後，與團成社、皮卡迪利一起作爲鍾路的代表電影院而廣受歡迎。但是，在因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情等引起的經營困難後，上月決定閉館。 感謝放映會將從11日開始，並持續到營業最後一天31日，爲期3周。平日每天100人，周末每天200人，按照先後順序在售票處免費提供門票。放映作品包括最近上映的《摩加迪沙》、《人質》，預定上映的蒂爾達•斯溫頓主演的《人類的呼聲》，以及去年戛納電影節的官方選定作品《Love Affair：我們說的，我們做的》等4部。 在首爾劇場企劃展上遺漏的名作也將重新上映。包括戛納電影節最佳導演獎獲獎作品《狐狸獵手》在內，《弗蘭西絲•哈》、是枝裕和導演的家族電影《步履不停》、《佛羅裏達計劃》、《尋找小糖人》、《大河戀》等將與觀衆見面。由首爾劇場創辦人郭正煥(已故)會長執導，現會長、演員高恩雅主演的《老鼠夫人》也將在告別放映會上特別上映。

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