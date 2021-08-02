美國法院決定沒收“違反對朝製裁”的新加坡籍油輪. August. 02, 2021 07:23. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 美國司法部7月30日做出了沒收涉嫌違反對朝鮮製裁的新加坡籍船只的決定。這是美國政府第二次沒收在海上參與非法向朝鮮運送油類的船只。 美國司法部通過當天的報道資料表示，紐約南部聯邦法院做出了沒收新加坡籍郭紀生（音）擁有的“勇氣”號（音）船舶的決定。美國司法部稱，該油船重達2734噸，主要用於船舶轉運和直接向朝鮮運輸油類，非法將石油產品運往朝鮮。美國法務部就此解釋說：“這違反了美國國內法和聯合國安理會決議。” 衛星影像捕捉到了“勇氣“號於2019年8月至12月關閉船舶自動識別系統（AIS），向朝鮮船只“新星”號至少提供價值150萬美元的石油的場面。衛星還捕捉到了“勇氣”號進入朝鮮南浦港停泊的情景。郭某經營多家皮包公司，並為躲避追蹤，將“勇氣”號偽裝成其他船只。他還涉嫌進行與船舶和油類購買資金等相關的洗錢。如果違反對朝製裁的嫌疑和洗錢嫌疑均被認定，分別可判處最多20年有期徒刑。郭某雖然被列入美國聯邦調查局的通緝名單，但目前還沒有被逮捕。“勇氣”號去年3月被柬埔寨當局扣留，美國去年4月下達沒收令後，其扣留狀態一直持續至今。 此前，美國政府2019年以涉嫌非法運輸2.5萬噸朝鮮煤炭的罪名扣押了貨船“智誠”號，經過拍賣程序後將其出售。這是美國政府直接扣押違反對朝製裁的朝鮮船只後第一次采取這種舉措。在海上非法轉運煤炭和石油是朝鮮使對朝製裁無力化並持續走私的典型方式，也是聯合國對朝製裁委員會專家小組每年在報告中指出的問題。

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