領導者的尊嚴. August. 02, 2021 07:23. . “如果不爲自己的判斷負責，你什麽都不是。”—出自納西姆•尼古拉斯•塔勒布的《Skin in the Game》 承蒙觀衆的謬愛，《鋼鐵部隊》結束了影片的放映。有人說看到了“特種部隊出身的自尊心對決”；有人說看到了“面對考驗的英雄們的挑戰”。我自己認爲《鋼鐵部隊》是有關領導力的寓言。 陸軍特戰司令部隊長朴俊宇是鋼鐵部隊24人中最完備的軍人。他以獨一無二的經驗和領袖風範引領了隊伍。在隊內就參與任務的機會産生矛盾時，他最先放棄了機會。領導的勇氣使隊伍重新融爲一體。海軍海難救助戰隊隊長鄭成勳坦率地承認了自己是隊內最弱者的事實。應該背負的隊友的存在反而讓隊員們變得更加強大了嗎？鄭成勳的隊伍出乎所有人的預料，進入了決賽。 從身邊觀察到，領導力的本來面目比起“應該做出判斷的時候”，更像是“應該承擔責任的時候”。由于鋼鐵部隊是生存遊戲，所以對于錯誤的判斷，強制負有“淘汰”的明確責任。現實是怎樣的呢？納西姆•塔勒布警告說，“一個不負責的人擁有決策權的社會。”做出判斷的人幾乎不可能成爲自己失誤的犧牲者，責任失衡現象在社會上蔓延。責者判斷，判者負責。在這平凡的文章前，領導人們的毛骨悚然。 鋼鐵部隊的最後是扪心自問。能像鄭成勳一樣承認極限嗎？能像朴俊宇一樣讓出機會嗎。而且能完全接受這種判斷的責任嗎？領導者的尊嚴正是出于對自身判斷負責的決心而發光的。

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