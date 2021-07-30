“觸摸”韓國遊泳的未來. July. 30, 2021 07:16. by 金培中 wanted@donga.com. 一眼就能看出來是進入決賽的8名選手中個子最小、最修長的。但是他卻淡定地站在6號泳道上，像往常一樣潑水，拍打著胸部和肋下，緩解著緊張情緒。然後隨著出發信號最先跳入泳池中。 29日，18歲的遊泳天才黃宣優(首爾體育高中)在日本東京水上運動中心舉行的2020東京奧運會男子100米自由泳決賽中，以47秒82的成績排在第5位。作爲亞洲選手，時隔65年再次進入該項目決賽的黃宣優繼在1952年赫爾辛基奧運會上，鈴木弘(日本)獲得銀牌後，時隔69年取得了亞洲選手的最好成績。 這是大衛和歌利亞巨人的對決。身高186厘米的黃宣優與普通人相比算是比較高的。但是站在他兩側的新一代遊泳皇帝凱洛普•德雷塞爾(25歲•美國•5號泳道)身高191厘米，2016裏約奧運會該項目金牌得主凱爾•查默斯(23歲•澳大利亞•7號泳道)身高193厘米。他們不愧爲短距離選手，展示了雄偉的肌肉身材。進入決賽圈的8名選手中，10多歲的只有黃宣優和羅馬尼亞選手。 在20多歲的巨頭的夾縫中，黃宣優依然理直氣壯。出發反應速度爲0.58秒，位居全體第一。雖然起步較快，但在潛泳區間(15米)力量不足。在50米處，德雷塞爾暫列第一名(22秒39)，黃宣優只排在第六位(23秒12)。在最後50米時，黃宣優用盡最後的力氣，第5位觸壁。德雷賽爾以創造新奧運會紀錄的成績摘得金牌(47秒02)。 黃宣優在遠處看著與自己競爭過的選手們登上領獎台的樣子，很難找到遺憾的痕迹。在首次出戰的奧運會舞台上，在被稱爲西歐選手專屬物的200米、100米自由泳中，他進入了只有最強選手才能參加的決賽，這一點足以讓人産生自豪感。他刷新了韓國、亞洲、世界青少年等各種新紀錄，讓人對他的未來充滿自信。黃宣優說：“結束了主要項目(200米和100米)的比賽，感到非常輕松。能夠與帥氣的選手們一起比賽，我感到非常榮幸。”

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