士兵肩負的81毫米迫擊炮，現在可以通過車輛移動. July. 30, 2021 07:16. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 由于沈重、准確度低，俗稱“糞炮”的81毫米迫擊炮將徹底改變。防衛事業廳29日表示，新型81毫米迫擊炮的首批量産産品從上個月開始向軍方交付。 新型迫擊炮的特點是便于運輸和配置，而且射擊程序以數碼方式自動完成，減輕了將士們的負擔。一直以來，軍隊使用的81毫米迫擊炮都是由將士們親自負責運輸的，因此機動性下降，官兵們的戰鬥疲勞度及穩定性也存在問題。另外，在手動計算射擊參數的過程中，應對時間滯後及計算錯誤等作戰執行也存在限制。 新型迫擊炮比現有的迫擊炮重量輕20%左右，可以搭載在運輸及運用人員的專用車輛上，隨時隨地快速移動部署。另外，由于采用了國內優秀的數字技術，從目標觀測到射擊參數計算、迫擊炮姿勢控制等所有射擊過程自動完成，射擊准備時間從原來的6分鍾縮短到3分鍾。特別是，軍方期待利用數字裝備的精確射擊能力能夠大幅提高前方部隊的火力支援能力。 防衛事業廳相關人士表示：“這是世界上首次對81毫米迫擊炮采用數字技術”，“計劃在2024年之前完成軍隊戰鬥力化，同時與開發企業(現代威亞)一起挑戰海外出口市場。”

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