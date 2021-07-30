現代汽車和LG能源解決方案將在印尼合作建設電動汽車電池工廠. July. 30, 2021 07:17. by 洪錫浩記者、徐亨錫記者 will@donga.com,skytree08@donga.com. 現代汽車集團和LG能源解決方案將在印度尼西亞建立電池組合作工廠。如果工廠從2024年開始正式投入批量生産，每年將生産可搭載在15萬輛電動汽車上的電池規模。現代汽車爲了攻占日本汽車掌握的東南亞汽車市場，實現垂直系列化，LG能源解決方案繼韓國、美國、中國、波蘭之後，將構建第五個生産據點。 現代汽車集團和LG能源解決方案29日表示，將在印度尼西亞卡拉旺産業園區建立年産10GWh規模的電池組合作工廠。工廠用地規模爲33萬平方米。 兩家公司計劃，今年第三季度成立合作法人(JV)，第四季度動工，2023年上半年竣工後進入試運行。兩家公司各投資一半，共投資11億美元(約1.17萬億韓元)，各持有50%的股份。 之所以把印度尼西亞作爲生産據點，是因爲這裏很容易調配電池核心材料鎳等，而且人工費低廉。印尼的鎳儲量及開采量位居世界第一，政府正在積極培育電動汽車相關産業。 合作工廠將在一定時間內減免法人稅、關稅等。 合作工廠計劃生産追加鎳(N)、钴(C)、錳(M)、鋁(A)等的高性能NCMA锂離子電池組。 通過此次合作工廠的設立，預計韓國汽車進軍東南亞的速度將加快。現代摩比斯負責電池系統的生産，現代汽車正在印度尼西亞布卡西德爾塔馬斯建設的整車制造工廠如果在今年內竣工，預計從明年開始每年將生産15萬輛以上的電動汽車等整車。現代汽車集團與LG能源解決方案的合作工廠竣工後，將完成電池-零部件-整車連接的電動汽車供應帶。 LG能源解決方案計劃，今年將電池生産能力增加到155GWh，到2023年爲止，包括與美國通用汽車(GM)合作的兩家工廠在內，將電池生産能力擴大到260GWh。

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