兒童和青少年感染病例一個月間增加三倍，這樣下去第二學期也只能上網課. July. 29, 2021 07:40. . 隨著新冠確診患者激增，兒童和青少年確診患者也迅速增加。根據中央防疫對策本部的資料，從7月21日到27日一周內，平均每天零歲至19歲的確診患者為279名（17.7%），比一個月前的97名（15.9%）增加了將近3倍。19日，其感染人數占全體感染人數的20%，是今年3月3日以來的最高比例。 很難認為，是因為確診人數增加，兒童、青少年確診人數也按比例增加。第三次流行時日均零歲至19歲的確診人數為75名（7%），而第四次流行的現在已達到182名（16%），確診人數和比例都增加了一倍以上。韓國國內的疫苗接種對象是從18歲以上開始，因此，這可能和大部分兒童和青少年處於“接種空白”狀態不無關系。 根據防疫當局的接種計劃，12歲至17歲少年兒童要到第四季度（10月~12月）才能進行接種。問題出在接種空白期的8月和9月，以及至少結束一半接種工作的11月中旬。9月份就要開學了，現在還有一個多月時間。到目前為止，雖然維持了第二學期全面上學計劃，但如果防疫級別沒有上升到二級，第二學期也只能重新進行網上授課。 27日在釜山北區某語言學院就讀的12名小學生和初中生被確診為新冠感染。本月6日，仁川彌鄒忽區一所小學的集體感染累計確診患者已增至81人。在這所學校，一個班級上討論課的學生有三分之二被確診。德爾塔變異毒株的強大傳播力使兒童、青少年的免疫力也被突破，因此補習班和學校必須進一步加強防疫。 目前很難對兒童和青少年進行疫苗接種，因此提高成人接種率是保護他們的一條路。由於疫苗供應不足，成人接種率的提高速度沒有按計劃那麽快。最近，甚至莫德納疫苗在供求上也出現了問題。在發達國家，兒童和青少年的新冠感染生存率高達99.995%，但他們也有可能患上新冠病毒後遺癥。為了不讓孩子們為緩慢的接種付出代價，要盡最大努力加快接種。

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