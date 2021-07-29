擊劍選手、奧運會銀牌得主康映美：“重燃挑戰世界第一的熱情”. July. 29, 2021 07:40. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “她問我累不累。我問她‘即使生病也要參加奧運會嗎？’”這是擊劍女子重劍國家隊選手康映美(36歲)所屬的光州西區廳教練朴光賢(音)在得知康映美獲得東京奧運會銀牌的消息後，于28日說的話。 康映美去年在匈牙利布達佩斯參加國際擊劍聯合會(FIE)大獎賽後，被確診感染新型冠狀病毒肺炎。雖然是爲了獲得奧運會入場券而前往海外的遠征，但也有人給她打上了“國家隊1號確診患者”的烙印，並進行了指責。 朴教練表示：“(康)映美一回國就感覺身體不好，和丈夫住一個房間等，費了很多心思”，“但是被發現感染新冠病毒後，非常辛苦。” 對于這樣的康映美來說，此次奧運會銀牌是非常寶貴的獎牌。康映美爲了奧運會還推遲了退役和生育計劃。她說：“如果生下孩子，我想成爲能夠幫助自己實現自己想要的一切的父母”，“在准備奧運會的過程中，我的熱情重燃起來。我産生了(奧運會)結束後還能繼續(擊劍)事業的想法。”朴教練表示：“(康)映美在離開東京之前表示，奧運會結束後還要繼續擊劍。因爲最好成績只是世界第二名，所以非常想拿第一名。” 作爲決賽最後一棒出場的崔仁晶(31歲•雞龍市廳)也迫切希望獲得獎牌。崔仁晶的心願是奧運會結束後回到故鄉忠南錦山，把獎牌挂在80多歲奶奶的脖子上。崔仁晶說：“直到上小學爲止，父母都很忙，在奶奶的手中長大。成爲擊劍選手後，我經常制作加入好材料的藥物或購買紅參汁等送給奶奶。” 在球隊中發揮穿針引線作用的國家隊“老三”宋世拉(28歲•釜山市廳)非常想報答在困難的家庭環境中養育自己的母親。她說：“擊劍的一把劍大約需要20萬韓元，道服需要70萬~80萬韓元，是需要昂貴裝備的運動”，“母親從事各種工作，從擊劍所需的錢到大學學費，都是母親的辛苦錢”，表達了對母親的感激之情。 “老幺”李惠仁(26歲•江原道廳)則展現了負傷鬥爭精神。在2年前發生的手腕三角纖維軟骨傷勢尚未完全恢複的情況下，她參加了東京奧運會。李惠仁解釋說：“剛開始受傷的時候，只要拿起重劍，手就會非常疼”，“我認爲即使帶著一定的疼痛也要前往東京。”她想起過去訓練過程中因傷勢過重不得不放棄擊劍選手生涯的父親李承林，直到決賽結束也沒有放下手中的劍。

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