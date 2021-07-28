拜登夫人訪日時的“再利用時尚”引發熱議. July. 28, 2021 07:42. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 美國總統拜登的夫人吉爾女士（70歲）把穿過的衣服重新穿出來，這種“再利用”時尚備受關註。與每個公開場合都以新服裝展開“時尚外交”的其他美國前總統夫人不同，吉爾女士對之前穿過的衣服進行了全新的展示，被評價為展示了樸素的魅力。 《紐約時報》當地時間26日報道稱：“吉爾女士在東京停留期間，除了一次以外，都是再利用過去穿過的衣服”，“打破了原先的時尚慣例。” 前總統奧巴馬的夫人米歇爾女士帥氣地消化中低端品牌的衣服並躍升為“時尚偶像”，前總統唐納德•特朗普的夫人梅拉尼婭女士每個公開場合都穿著昂貴的名牌服裝出現而被批評為“獨樹一幟”，吉爾女士的做派與她們完全不同。 吉爾女士22日抵達東京美國空軍基地，下專機時身穿紅色披風連衣裙。這條裙子是她6月份與美國國立過敏癥與傳染病研究所所長安東尼•福奇訪問佛羅裏達疫苗接種現場時穿過的衣服。22日與日本首相菅義偉夫婦共進晚餐時穿的花紋裙子和23日在奧運會開幕式上穿的水珠圖案連衣裙，都是6月份為參加七國集團峰會並訪問英國康沃爾時穿的服裝。 吉爾女士此次訪問東京期間穿的“新衣服”，只有24日為美國國家隊助威而造訪遊泳賽場時所穿的美國服裝企業拉爾夫勞倫品牌的夾克和美國代表團的正式隊服白色褲子。 《紐約時報》評價說：“總統夫人的回收再利用時尚，通過長期收藏並拿出突顯本人的衣服，提高了衣服的價值。”

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