易斯達職員靠代駕和幹雜活來守護4架飛機. July. 28, 2021 07:43. by 邊鍾國記者 bjk@donga.com. “只是堅持了下來。雖然很痛苦，但真的爲了活下去而堅持了下來。” 好不容易找到新投資者的易斯達航空的官方勞動者協議體“勞動者連帶”的易斯達航空維修本部組長張文基(音)被問及最近狀況時做出了上述表示。張組長說：“走過了長長的隧道，就更有欲望。現在只想做新的跳躍准備。” 易斯達航空公司的一位職員將過去一年半時間用來尋找收購者這件事稱爲“活著的地獄”。誰也無法保證公司會生存下來，還是會出現收購者。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，航空業界一片焦土。 職員有一年多沒有拿到工資了。但是要守護自己和家人。職員們幹過快遞、外賣、代駕、咖啡店打工、散工等，只顧埋頭工作。有的職員爲了領取失業金不得不提出辭呈，有的職員在打聽私人債務時流下了眼淚。 雖然維持生計很困難，但易斯達航空的職員們努力守護剩下的4架飛機。張組長說：“我相信有飛機才能找到新的收購者。懷著守護飛機的信念，職員們輪流到機場檢查飛機。” 易斯達航空曾運營23架飛機。但隨著公司財務狀況惡化，飛機租賃公司開始陸續收回飛機。勞動者連帶維修本部課長李鎮浩說：“租賃公司們說我們也無能爲力，拿走了飛機。部分租賃公司相信易斯達航空能重新運航，因此沒有帶飛機。非常感謝。” 根據國土交通部的方針，飛機要接受定期檢查。因爲公司沒有錢，所以職員們一起湊錢去買零件。因爲接受檢查時沒有運轉飛機的航空汽油，所以還曾從煉油公司借來航空汽油。 首爾回生法院上個月將星正選定爲易斯達航空的最終收購優先協商對象。張組長說：“收購消息傳出後，租賃公司反而聯系我，要求我使用飛機。在易斯達航空再次起飛的那一天，我可能會流下眼淚。”

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