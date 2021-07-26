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Kakao集團有望成爲國內第5家總市值突破100萬億韓元的集團

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Kakao集團有望成爲國內第5家總市值突破100萬億韓元的集團

Posted July. 26, 2021 07:47   

Updated July. 26, 2021 07:47

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隨著Kakao Bank、Kakao Pay等主要子公司即將在國內上市，Kakao集團有望成爲國內第5家市價總額超過100萬億韓元的集團。

　據韓國交易所25日透露，截至23日，Kakao的市價總額爲66.4468萬億韓元。加上子公司Kakao Games(7.4933萬億韓元)和Neptune(9038億韓元)，Kakao集團目前的市價總額爲74.8439萬億韓元。

　下個月6日在股市上市的Kakao Bank以公開募股價格爲准，市價總額爲18.6289萬億韓元。Kakao Pay在證券申報書上提出的公開募股希望價爲6.3~9.6萬韓元，如果適用下限6.3萬韓元，市價總額至少達到8.2131萬億韓元。

　截至25日，市價總額超過100萬億韓元的集團有三星(753.6萬億韓元)、SK(212.3萬億韓元)、LG(153.2萬億韓元)、現代汽車(149.3萬億韓元)等4家。


李相桓記者 payback@donga.com

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